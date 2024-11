Segundo boletim da PM, a mãe do suspeito afirmou que já havia visto o filho abusando da criança - Divulgação / PM- MG

Segundo boletim da PM, a mãe do suspeito afirmou que já havia visto o filho abusando da criançaDivulgação / PM- MG

Publicado 12/11/2024 13:12 | Atualizado 12/11/2024 13:20

Um homem foi detido na madrugada desta terça-feira (12) suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 4 anos, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a mãe do acusado, de 74 anos, é babá da menina e tinha conhecimento dos estupros.

De acordo com o registro, a tia da criança soube dos abusos sofridos por sua sobrinha e a levou para exames no Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, onde a equipe médica constatou os abusos.

A PM foi acionada e encaminhada até a casa da mãe do suspeito. O homem negou os crimes, porém a mulher confirmou que já havia visto o filho tocar a criança.

Ainda segundo relato da babá aos policiais, a menina "provocava" o suspeito.

O celular do acusado foi apreendido e, no aparelho, havia vídeos e áudios dele brincando com a criança. Em um dos áudios, ele "prometia dar doces e balas" em troca de apalpar a menina.

Segundo nota da Polícia Civil, o homem e a babá foram liberados por não haver elementos suficientes para a prisão. As investigações seguem sendo realizadas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Ribeirão das Neves.