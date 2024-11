Suspeitos de matar criança de 7 anos foram presos pela Polícia Civil - Divulgação

Publicado 13/11/2024 09:43

Goiás - Dois homens foram presos pelo assassinato de uma criança de apenas 7 anos durante um confronto entre torcidas organizadas em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana do estado.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado João Pedro dos Anjos Soares pilotava uma motocicleta enquanto Genilson Rosa Rodrigues, que estava na garupa, foi o responsável por atirar com uma pistola contra a vítima. A captura dos suspeitos aconteceu na última segunda-feira (11).

Os alvos iniciais do ataque eram integrantes da torcida organizada rival 'Força Jovem', do Goiás, e estavam em frente a uma distribuidora de bebidas. No entanto, o ataque acabou atingindo o rosto de uma criança de apenas sete anos. O caso aconteceu no dia 27 de setembro e os suspeitos estavam sendo procurados desde então.

As investigações também revelaram que, além de serem simpatizantes da Torcida Organizada Esquadrão Vilanovense, do Vila Nova, os investigados possuem vínculos com uma organização criminosa de atuação nacional. Durante a operação policial, além das prisões, a motocicleta utilizada no crime foi apreendida.