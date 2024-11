Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues disse que estará no Rio de Janeiro para segurança do G20 - Reprodução/CNN

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, disse nesta quinta-feira, 14, que o governo brasileiro já trabalha "com o nível de segurança mais elevado possível" para o encontro da Cúpula do G20, a ser realizado no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Passos foi questionado sobre o assunto diante das explosões no centro de Brasília na noite de quarta-feira, 14, quando um homem atirou explosivos contra o Supremo Tribunal Federal e depois se matou.

"Nós já trabalhamos com o nível de segurança mais elevado possível pelo nível das autoridades estrangeiras que aqui estarão", declarou o diretor-geral da PF durante entrevista coletiva à imprensa nesta manhã.

"Todo episódio sempre traz alertas. Estaremos cada vez mais atuantes e com o planejamento repassado. Estou indo hoje, daqui a pouco, para o Rio de Janeiro, onde vou pessoalmente acompanhar todas as ações para que a gente tenha a garantia absoluta da segurança do evento", completou.