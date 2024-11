O crime ocorreu no dia 17 de julho na Zona Oeste de Manaus - Divulgação / PC - Amazonas

O crime ocorreu no dia 17 de julho na Zona Oeste de ManausDivulgação / PC - Amazonas

Publicado 15/11/2024 08:40 | Atualizado 15/11/2024 11:34

Paulo Felipe Pinheiro Garcia, de 22 anos, condenado a 18 anos de prisão pela morte do taxista Evandro Gomes Soares foi preso na quinta-feira (14). O crime ocorreu no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, no Amazonas. Segundo a Polícia Civil, ele agiu com outros dois homens.



O delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), contou que as investigações apontaram que, no dia do crime, Paulo agiu ao lado de Pedro de Souza Brandão Júnior, 21, que foi preso em flagrante, e de um adolescente de 17 anos, apreendido pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).



O crime aconteceu no dia 17 de julho deste ano, na rua da Indústria, na zona oeste de Manaus. Ainda segundo o delegado, os acusados de assassinar o taxista após uma tentativa de roubo negam a autoria do crime.



“O trio tinha como objetivo assaltar o taxista, mas acabou ceifando a vida da vítima. Embora neguem a autoria do crime, todas as provas coletadas durante as investigações indicam que Paulo e Pedro foram os responsáveis pelo homicídio. Diante disso, a Justiça decretou o mandado de prisão de Paulo, que foi cumprido hoje”, declarou o delegado.



O preso agora ficará a disposição da Justiça.