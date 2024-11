Granja do Torto, a casa de campo oficial da Presidência da República - Divulgação

Publicado 15/11/2024 20:48

Militares do Exército dispararam contra uma pessoa que tentou invadir a Granja do Torto, casa de campo da Presidência da República, na noite desta quarta-feira, 13. Segundo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o caso ocorreu por volta das 21h, uma hora e meia depois do episódio das explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília.

Uma pessoa - cuja identidade e gênero não foram divulgados pelo GSI - aproximou-se do posto de serviço de um soldado. Após ser advertida para se afastar e não responder, o soldado, seguindo o protocolo, realizou um disparo de advertência para o alto com munição não letal.

Segundo o GSI, a pessoa fugiu, e buscas foram realizadas na área, mas ninguém foi localizado.

A residência é usada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reuniões esporádicas e para encontros casuais, como a confraternização de fim de ano do governo em 2023.

No momento da explosão na Praça dos Três Poderes, o presidente Lula estava no Palácio da Alvorada, reunido com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Os ministros do STF Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes foram ao encontro de Lula. A "happy hour" já estava marcada, mas acabou se transformando em reunião de trabalho, com a presença de Andrei.

A segurança da Granja do Torto é realizada pelos militares do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), responsáveis também pelo Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, e pelo Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente.