Homem fica com perna presa entre trem e plataforma do metrô de Recife - Reprodução

Publicado 16/11/2024 12:19 | Atualizado 16/11/2024 12:22

Pernambuco - Um homem ficou com a perna presa no vão entre o trem e a plataforma no metrô de Recife, capital de Pernambuco, na noite da última quinta-feira (14).

O caso aconteceu na estação Werneck, no bairro Areias, na Zona Oeste da cidade. O homem teria a avançado a linha de segurança antes da autorização no momento da chegada do trem. Enquanto a vítima estava com a perna presa, outros passageiros gritavam em desespero.

Por conta do ocorrido, a composição em que ele entrava não saiu até que ele fosse socorrido. Um segurança da estação tentava acalmar a vítima do acidente e os demais usuários do metrô.

O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida, encaminhado ao Hospital Otávio de Freitas, na mesma região da capital.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) lamentou o ocorrido e reforçou a importância de seguir as regras de segurança no sistema metroviário.