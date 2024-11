Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

18/11/2024

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez uma publicação elogiosa ao empresário Elon Musk no X (antigo Twitter) neste domingo, 17, depois de a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, ter xingado o bilionário durante discurso em painel no G-20 Social, no sábado, 16, no Rio de Janeiro.



A postagem de Tarcísio exalta a SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, e termina celebrando o cargo do bilionário no primeiro escalão no governo de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. O texto, que define Elon Musk como "visionário", acompanha um vídeo do pouso bem sucedido do propulsor Suoer Heavy, da SpaceX, em sua base de lançamento, em 13 de outubro.



Tarcísio publicou os elogios ao bilionário logo após Janja xingar o empresário durante um painel de debates no G-20, no sábado. "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk", afirmou a primeira-dama.



Musk reagiu ao xingamento, compartilhou uma publicação do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) no X e escreveu "lol", abreviação de "laughing out loud", ou "rindo muito", em inglês. "Eles vão perder a próxima eleição", afirmou o bilionário, ao comentar a publicação que reproduzia o vídeo com a fala de Janja.



Em dezembro de 2023, o perfil de Janja no X foi hackeado, resultando em postagens de cunho sexual e ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, Janja acusou a plataforma, que é de Elon Musk, de não agir rapidamente para corrigir o ataque, minimizar a gravidade do incidente e "lucrar em cima do ódio".



Posteriormente, após Elon Musk ter desacatado a suspensão de contas na rede social relacionadas ao inquérito das milícias digitais e dispensado ter representante legal da empresa no Brasil, Moraes determinou que Musk fosse investigado por obstrução de justiça e incitação ao crime.

A situação resultou na suspensão do X no Brasil entre os dias 30 de agosto e 8 de outubro, quando a rede social confirmou o cumprimento de todas as ordens judiciais, a nomeação de uma representante legal no Brasil e o pagamento de uma multa de R$ 28,6 milhões.