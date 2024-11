Lula e Ishiba se encontraram após o fim da cúpula do G20 - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/11/2024 18:32

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou uma visita de Estado ao Japão para março de 2025. A viagem foi acertada em conversa com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba em uma reunião bilateral na tarde desta terça-feira, 19, após o fim do encontro de cúpula do G20, no Rio.

Foi o primeiro encontro entre os dois, já que o chefe de governo japonês assumiu o cargo em outubro de 2024.

Lula e Ishiba marcaram uma visita de Estado do presidente brasileiro ao Japão em março do ano que vem, acompanhado de uma comitiva empresarial. Visita de Estado, no jargão diplomático, é a de mais alto nível entre dois países.

Entre os participantes da reunião, do lado brasileiro, estavam os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Carlos Fávaro (Agricultura).

Além da viagem presidencial, Lula e Ishiba conversaram sobre carros híbridos e movidos a hidrogênio, e trataram de cooperação na área de agricultura e indústria, além de financiamentos para o setor agrícola brasileiro, de acordo com um comunicado.