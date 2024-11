Brasil

Barroso faz apelo para que Justiça do Trabalho ajude a reduzir volume de ações trabalhistas

Fala foi feita na sessão do CNJ após Barroso se reunir com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Aloysio Corrêa da Veiga, e com representantes patronais de instituições financeiras e presidentes de centrais sindicais