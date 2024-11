Velório do Apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve - Leo Franco/ Agnews

Publicado 19/11/2024 22:41

Rio - Fiéis, amigos e familiares participaram nesta terça-feira (19) do velório de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, o Apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve. A cerimônia ocorreu na sede da congregação, localizada na Lapa, zona oeste de São Paulo.

O religioso faleceu no último domingo (17) após um acidente de moto em uma rodovia no interior paulista. Seu sepultamento está previsto para as 17h no Cemitério Parque Morumby, na zona oeste da capital. Durante a cerimônia, Denise Seixas, viúva do apóstolo, fez um discurso comovente. Ela relembrou momentos de dificuldade no relacionamento, mas também expressou gratidão pelo tempo que compartilharam. "Ele me deixou chateada com muitas coisas, e eu também o deixei chateado. Ele era o homem que mais amou na vida. Eu amava esse homem. Ele falha como eu falho. E nada está fora do controle de Deus", afirmou Denise."Eu vou honrar o nome dele e lutar pela igreja até o fim", disse a viúva. Rina, líder de uma das principais igrejas evangélicas do Brasil, enfrentava acusações de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação feitas pela própria esposa em julho deste ano. Na ocasião, a Justiça determinou uma medida protetiva, obrigando o líder religioso a manter distância de Denise e de outras pessoas envolvidas no caso.Nas redes sociais, os seguidores de Denise Seixas enviaram mensagens de conforto e encorajamento. “Que Deus te abençoe, minha linda. Você vai ter que ser forte”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Certamente, Deus vai enviar muitos anjos para consolar você e a sua família.”