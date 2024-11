Segundo boletim da PM, a criança foi atingida por dois tiros, um na região da perna e outro no dedão do pé - Divulgação / PM- MG

Segundo boletim da PM, a criança foi atingida por dois tiros, um na região da perna e outro no dedão do péDivulgação / PM- MG

Publicado 21/11/2024 10:47 | Atualizado 21/11/2024 11:33



Uma menina de dois anos foi baleada na noite de quarta-feira (20), durante a execução do próprio pai, de 27 anos, que era suspeito de envolvimento no tráfico de drogas em Betim. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Tropical, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.



De acordo com a PM, a criança foi atingida por dois tiros, um na região da perna e outro no dedão do pé. Ela foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Petrolândia e, posteriormente, para o Hospital Municipal de Contagem. A menina apresenta quadro clínico estável e não corre risco de morte.

O corpo do homem foi encontrado dentro de seu carro, que foi alvejado por dezenas de disparos. Conforme relatos de testemunhas à PM, o pai da criança era gerente do tráfico de drogas em Betim. Ele estava chegando em casa após ir a um supermercado próximo à região quando dois suspeitos se aproximaram e atiraram contra o veículo.



A perícia inicial da Polícia Civil apontou que o veículo onde estavam as vítimas foi atingido por cerca de 60 tiros. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).



A Polícia Civil, por meio de nota, informou que a investigação do caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídio de Contagem. Até o momento, não há informações sobre a motivação e autoria do crime.