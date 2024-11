Ex-presidente Jair Bolsonaro - Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 16:28

Rio - A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quinta-feira (21), o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Braga Netto e outras 35 pessoas pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Somadas, as penas máximas previstas para esses delitos chegam a 30 anos de prisão. Saiba quem são e qual papel tiveram cada indiciado, segundo a corporação:

1- Ailton Gonçalves Moraes Barros, oficial reformado do Exército, acusado de facilitar a inserção indevida de informações em registros de vacinação contra Covid-19.



2 - Alexandre Castilho Bitencourt da Silva, coronel do Exército e um dos responsáveis pela elaboração do manifesto de cunho golpista intitulado "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa e Exército Brasileiro".



3 - Alexandre Rodrigues Ramagem, parlamentar federal, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e delegado da Polícia Federal.



4 - Almir Garnier Santos, ex-líder da Marinha.



5- Amauri Feres Saad, advogado mencionado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Golpistas como "arquitetor intelectual" do rascunho golpista encontrado com Anderson Torres.



6 - Anderson Torres, ex-chefe do Ministério da Justiça.



7 - Anderson Lima de Moura, coronel do Exército e um dos autores do manifesto de teor golpista "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa e Exército Brasileiro".



8 - Angelo Martins Denicoli, major reformado do Exército que ocupou posição de liderança no Ministério da Saúde sob a gestão de Eduardo Pazuello.



9 - Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general reformado do Exército.



10 - Bernardo Romão Correa Netto, acusado de compor um núcleo que incentivava militares a apoiar uma intervenção militar para evitar a posse de Lula.



11 - Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro contratado pelo Partido Liberal (PL) para questionar possíveis vulnerabilidades nas urnas eletrônicas durante o pleito de 2022.



12 - Carlos Giovani Delevati Pasini, coronel do Exército, adido militar na embaixada brasileira em Tel Aviv, suspeito de ter colaborado na redação da "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa e Exército Brasileiro".



13 - Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército e ex-membro do Comando de Operações Terrestres.

14 - Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, ex-comandante do Comando de Operações Terrestres do Exército.



15 - Fabrício Moreira de Bastos.



16 - Filipe Garcia Martins, ex-assessor presidencial que participou de reunião sobre o rascunho do golpe.

17 - Fernando Cerimedo, empresário argentino que promoveu transmissão ao vivo questionando a segurança das urnas eletrônicas nas eleições de 2022.



18 - Giancarlo Gomes Rodrigues, suboficial do Exército, acusado de realizar vigilância clandestina de adversários políticos.



19 - Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel e ex-comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia, que desmaiou durante abordagem da Polícia Federal.



20 - Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército identificado em trocas de mensagens com Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.



21 - Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, ex-parlamentar e capitão reformado do Exército.



22 - José Eduardo de Oliveira e Silva.



23 - Laercio Vergililo.



24 - Marcelo Bormevet, agente federal suspeito de integrar o esquema de vigilância ilegal conhecido como "Abin paralela".



25 - Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro.



26 - Mario Fernandes, ex-subchefe da Secretaria-Geral da Presidência, general reformado e homem de confiança de Bolsonaro. É suspeito de integrar grupo que planejou as mortes de Lula, Alckmin e Moraes.



27 - Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel do Exército afastado de suas funções.



28 - Nilton Diniz Rodrigues.



29 - Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, neto do ex-presidente militar João Figueiredo.



30 - Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército.



31 - Rafael Martins de Oliveira, major e integrante do grupo 'kids pretos'.



32 - Ronald Ferreira de Araujo Junior, oficial do Exército.



33 - Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, major do Exército.



34 - Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro e apontado como um dos alicerces do chamado "gabinete do ódio".



35 - Valdemar Costa Neto, líder do Partido Liberal (PL), legenda pela qual Jair Bolsonaro e Braga Netto concorreram nas eleições de 2022.



36 - Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, general reformado do Exército.



37 - Wladimir Matos Soares, policial federal que atuou na segurança do hotel onde Lula ficou hospedado durante a transição. Ele é suspeito de integrar grupo que planejou as mortes de Lula, Moraes e Alckmin.