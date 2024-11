Marlos Andrews estava em lua de mel quando morreu afogado em praia de Fortaleza - Reprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 19:00 | Atualizado 21/11/2024 20:25

O turista Marlos Andrews, de 35 anos, de Curitiba (PR), morreu afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará, enquanto estava em viagem de lua de mel na capital cearense, nesta terça-feira (19). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará, os guarda-vidas observaram um movimento de pessoas na água, próximo ao posto, por volta das 16h. Segundo relatos, os agentes se depararam com a vítima desacordada, sendo carregada por populares, e logo iniciaram os primeiros socorros.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do afogamento. "Na ocasião, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foram acionadas para a ocorrência. A Delegacia do 15° Distrito Policial é a unidade à frente do caso", afirma.

Guitarrista das bandas VAMONOS, de punk rock, e Kataya Reggae, de Reggae, Groove e Ska, Marlos Andrews usou as redes sociais poucos dias antes de morrer para compartilhar registros de seu casamento, que aconteceu no início do mês, e da viagem de lua de mel em Fortaleza.

Em sua última publicação, Marlos mostrou o passeio que fez às dunas de Canoa Quebrada, em Aracati (CE). No post, ele compartilhou fotos e vídeos deslizando na areia. Nos comentários, amigos lamentam a morte precoce do guitarrista.

Nas redes sociais, familiares e amigos organizaram uma vaquinha virtual para arcar com os custos do trânsito do corpo de Marlos de Fortaleza para Curitiba. O turista foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) e chega à capital paranaense nesta quinta-feira (21).