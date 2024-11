Mulher dedura ex-genro caloteiro ao vivo em transmissão ao vivo - Reprodução/X

Publicado 22/11/2024 17:38

Uma mulher decidiu ser sincera em transmissão ao vivo da Globo no Feirão Serasa Limpa Nome, que começou nesta terça-feira (19) e vai até domingo (23), em Salvador. Depois do repórter do jornal Bahia Meio Dia perguntar quem fez a dívida que a levou até ali, a mulher respondeu: “O miserável do azarento do meu ex-genro".

“Ele tem dinheiro, mas porque eu tirei ele da vida da minha filha, ele não pagou meu cartão de crédito”, explicou. Ela ainda aproveitou a aparição ao vivo para pedir um desconto maior.

A TV baiana entrega. pic.twitter.com/OAWX7kLdV2 — Iago Maia (@iagomaia_) November 22, 2024

Na internet, as pessoas deram risada e comentaram a situação. "Fez foi pouco", brincou um internauta. "Amei demais", disse outra. A mulher do vídeo ainda recebeu elogios: "Inclusive, ela é belíssima", comentou terceira internauta.