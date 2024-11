Presidente da Câmara de cidade do PR mata vizinho a tiros - Reprodução/@netofadelzahdi

Publicado 22/11/2024 20:36 | Atualizado 22/11/2024 20:39

O presidente da Câmara Municipal de Castro (PR), cidade localizada a cerca de 160 quilômetros de Curitiba, Miguel Zahdi Neto (PSD), conhecido como Neto Fadel, matou a tiros o empresário Guilherme de Quadros Becher, seu vizinho, após uma discussão na noite da última quarta-feira, 20.

De acordo com a Polícia Civil, o desentendimento começou quando Becher foi até o portão de Fadel para reclamar do barulho das crianças que brincavam na casa do vereador, onde acontecia uma confraternização.

Durante a discussão, o empresário sacou duas armas e disparou em direção às pessoas presentes. Fadel, que possui porte de arma, reagiu e atingiu Becher. A vítima foi socorrida com vida, mas morreu no hospital.

A Polícia Militar confirmou que Fadel possui um certificado de porte de arma de fogo válido até dezembro deste ano, além de registro regular da arma utilizada, conforme informado pelas autoridades.

O delegado Luís Gustavo Timossi afirmou à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o vereador foi liberado sem ser autuado por ter agido, em princípio, em legítima defesa. Ele se baseou nos relatos das testemunhas e por outros elementos encontrados no local.

Timossi também afirmou que pretende ouvir outros familiares de Becher e aguardar o resultado da perícia das armas dos envolvidos e o laudo do IML, que identificará se houve ou não excesso de disparos em direção ao empresário.

A defesa de Fadel afirma que ele agiu em legítima defesa, prestou socorro à vítima e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

Já a defesa da família de Becher afirmou que os parentes estão abalados e lamentou que o vereador não tenha sido preso em flagrante, ressaltando que a detenção deveria ter sido mantida até que depoimentos adicionais fossem colhidos e o laudo de necropsia fosse concluído.

Fadel é empresário e está em seu segundo mandato como vereador na cidade de pouco mais de 73 mil habitantes. Durante esse período, assumiu por duas vezes interinamente a chefia do Executivo da cidade. Neste ano, concorreu à prefeitura, mas recebeu 17.900 votos (45,54% dos votos válidos) e foi derrotado por Dr Reinaldo (MDB), que teve 21.409 votos (54,46% dos votos válidos).