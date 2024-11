Local teve parte da vidraça quebrada pelos tiros - Reprodução/TV Globo

Local teve parte da vidraça quebrada pelos tirosReprodução/TV Globo

Publicado 24/11/2024 10:25 | Atualizado 24/11/2024 10:30

Um ataque a tiros em um bar deixou pelo menos três mortos e sete feridos na Serra, Grande Vitória, no Espírito Santo, neste sábado (23). De acordo com a Polícia Militar (PM), atiradores invadiram o local e abriram fogo contra convidados de uma festa de aniversário que era comemorada no local. Até o momento, ninguém foi detido.

Segundo a PM, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de pessoas vítimas de disparos de arma de fogo. A dona do estabelecimento informou que comemorava seu aniversário com alguns amigos, quando criminosos armados chegaram e atiraram. Alguns dos atingidos foram socorridos pelos próprios presentes no local. Em seguida, os atiradores fugiram.

Em um vídeo de câmeras de videomonitoramento é possível ouvir diversos disparos em um período de pouco mais de um minuto. Durante os tiros, um carro e duas pessoas correndo passam pela Avenida Milton David, em Nova Almeida.

Ataque a tiros a festa de aniversário deixa três mortos e sete feridos no Espírito Santo.



Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/6F0kmwETgT — Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2024

O local onde as vítimas foram baleadas teve parte da vidraça quebrada pelos tiros, que também atingiram várias casas da avenida, uma igreja, uma loja e um carro estacionado próximo ao local do crime. O local onde as vítimas foram baleadas teve parte da vidraça quebrada pelos tiros, que também atingiram várias casas da avenida, uma igreja, uma loja e um carro estacionado próximo ao local do crime.

Os agentes localizaram três feridos no bar. Elaine Cristina dos Anjo, de 37 anos, teve a morte confirmada ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outras duas vítimas chegaram a ser socorridas e levadas para Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia, mas não resistiram aos ferimentos.



Ainda segundo a polícia, outras sete pessoas ficaram feridas e foram levadas para a UPA de Castelândia e para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, também na Serra.

A Polícia Civil investiga o caso. O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) realiza apurações e oitivas. Até o momento, ninguém foi preso.