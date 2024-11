American Airlines é a companhia aérea responsável pelo voo - DIvulgação

Publicado 25/11/2024 07:24

Um Boeing 777-200 que se dirigia para Miami, nos Estados Unidos, enfrentou turbulência durante o voo 930 e teve que retornar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, de onde havia saído na neste domingo, 24.

A American Airlines, companhia aérea responsável pelo voo, informou que a aeronave pousou com segurança em Cumbica. Havia 221 passageiros e 12 tripulantes a bordo.

Ainda segundo a empresa, um passageiro foi encaminhado a um hospital local para realizar "avaliação mais aprofundada". Não foram divulgadas mais informações sobre o passageiro.

No início do mês, no dia 9, um avião cargueiro da Total Cargo realizou um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, após a tripulação detectar fogo no porão da aeronave. Ao tocar o solo, uma bola de fogo saiu da fuselagem, cena registrada pelas câmeras de segurança. Não houve vítimas.

A Força Aérea Brasileira informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) está investigando o incidente.