Pacheco diz que não se pode romper o teto - Lula Marques/Agência Brasil

Pacheco diz que não se pode romper o tetoLula Marques/Agência Brasil

Publicado 28/11/2024 16:00

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu a limitação de penduricalhos que permitem algumas categorias do funcionalismo a ter salários acima do teto mensal para servidores da administração federal - hoje em R$ 44 mil. Para ele, a combinação de um projeto de lei já em tramitação no Congresso para estabelecer limites aos chamados "Supersalários" e a proposta de reestruturação de carreiras em tratativa no governo federal são medidas complementares.

"A combinação de PL dos Supersalários e reestruturação da carreira é uma boa concertação. É muito importante combater supersalários, combater excessos. Não se pode romper o teto (limite salário no funcionalismo)", declarou Pacheco.

Nesta quinta-feira, 28, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal vai "retomar o debate" sobre esse tema, ao tratar do pacote com medidas para reduzir os gastos públicos.

Haddad esteve reunido com lideranças do Senado por aproximadamente de 1 hora. Na saída, ele foi questionado sobre a reação do mercado ao pacote de cortes de gastos. "Pergunta para o mercado", retrucou.