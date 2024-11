Palácio Piratini, em Porto Alegre, sede do governo do Estado do Rio Grande do Sul - Reprodução / Google Street View

Publicado 30/11/2024 17:04

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul realizou, neste sábado (30), o teste da ferramenta "Defesa Civil Alerta", que emitirá alertas sonoros em caso de desastres naturais extremos e severos. Foram escolhidas 36 cidades de diversas regiões do estado para a demonstração, sem a necessidade de um cadastro prévio. O sistema estará disponível em todo o território gaúcho a partir de 4 de dezembro.

Durante a exibição do alarme, os telefones vibram e emitem um som de "bipe" por cerca de 10 segundos. Uma mensagem de texto se sobrepõe ao conteúdo da tela, e o usuário só conseguirá continuar utilizando o celular depois que visualizar o conteúdo do texto. O alerta será recebido mesmo que o aparelho esteja configurado para o modo silencioso, ou sem créditos.

A ferramenta, criada em parceria entre a Defesa Civil Nacional e a Anatel, emite os alertas utilizando a rede de sinal de celulares. Eles foram enviados por militares do Centro de Operações de Proteção e Defesa Civil, que funciona em Porto Alegre.

Cidades que receberam os alertas

Os alertas foram enviados às 15h para: Alegrete, Dom Pedrito, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Pântano Grande, Capão do Leão, Pedro Osório, Pelotas e São Lourenço do Sul.

Já às 15h05, a notificação incluiu os municípios de: Porto Xavier, Porto Mauá, Barra do Guarita, Iraí, Caxias do Sul, São Vendelino, São Sebastião do Caí, Estrela, Encantado, Cruzeiro do Sul, Muçum, Eldorado do Sul, Igrejinha, Itati, Maquiné, Montenegro, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Parobé, Rolante, São Jerônimo, Três Coroas e Três Forquilhas.