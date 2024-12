Hugo Motta vai ouvir as principais demandas do agronegócio - Divulgação / Câmara dos Deputados

Hugo Motta vai ouvir as principais demandas do agronegócioDivulgação / Câmara dos Deputados

Publicado 02/12/2024 18:16

Candidato a presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) terá reuniões com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e com bancadas estaduais nesta terça-feira, 3.

Motta almoça com parlamentares da bancada do agro às 12h. Na ocasião, os integrantes da frente vão apresentar pautas prioritárias, como os projetos de "reciprocidade ambiental", de contenção de invasões de terras e do Seguro Rural.

Também está prevista uma discussão sobre a reforma tributária, com previsão de apresentação de relatório na próxima semana.

Antes disso, pela manhã, Motta tem agendada para as 10h30 uma reunião de uma hora com a bancada de deputados do Ceará, na sede do Republicanos, em Brasília.

Às 14h30, Motta recebe a bancada do Goiás. Ainda está em negociação um encontro com os parlamentares do Maranhão e de demais estados que ainda não confirmaram. Até o momento, o candidato já se reuniu com 17 partidos e 13 bancadas estaduais.

A candidatura de Motta tem o apoio declarado de maioria dos partidos na Câmara do PT ao PL. Seus adversários anteriores, Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA), desistiram de suas campanhas e anunciaram adesão ao deputado paraibano.

Até o momento, apenas o PSOL lançou uma candidatura independente, com o pastor Henrique Vieira (RJ). A eleição na Câmara está marcada para fevereiro de 2025.