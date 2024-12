Iniciativa é mais um instrumento de combate ao racismo - MIR/Divulgação

Publicado 03/12/2024 17:29

O governo lançou nesta terça-feira, 3, o Plano de Comunicação pela Igualdade Racial (PCIR) na administração pública federal. O objetivo é promover a igualdade racial e combater o racismo na comunicação de órgãos e entidades. O plano é uma iniciativa inédita no âmbito federal, alinhado às estratégias de consolidação da agenda da Política de Promoção da Igualdade Racial.

A previsão de execução inclui medidas diversas, como ações de sensibilização e capacitação de servidoras e servidores, com foco na preparação permanente de todos os níveis da administração pública para lidar com questões raciais que permeiam a comunicação de maneira adequada e sensível.



Elaborado em conjunto pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR) e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom/PR), o plano foi construído a partir das contribuições de movimentos sociais, mídias negras, especialistas e de consulta pública. Entre os destaques estão 19 ações que sintetizam as prioridades apontadas na escuta coletiva ao longo dos seis meses.