Lula deu a declaração em solenidade sobre hospitais federais no Palácio do PlanaltoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 04/12/2024 18:54

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta, 4, que se, ao final de seu mandato, não houver mais pessoas tramando golpes de Estado, seu governo já terá cumprido uma missão. Ele deu a declaração em solenidade sobre hospitais federais no Palácio do Planalto.

"O que nós queremos é que as pessoas aprendam a respeitar os outros sendo o que eles quiserem ser. Se a gente conseguir isso, e sobretudo respeitar o resultado eleitoral, que ninguém fique tramando golpe, que ninguém fique desacreditando urna, que ninguém fique inventando, nós já vamos ter cumprido uma missão extremamente importante nesse País", declarou o presidente da República.

A fala do chefe do governo vem em um momento em que a Polícia Federal avança em investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo político pelo suposto planejamento de um golpe de Estado para permanecer no poder depois de perder a eleição de 2022.

O petista também afirmou que seu governo quer entregar um programa Mais Especialistas, voltado ao fornecimento de atendimento médico especializado. Segundo ele, a ideia é fazer uma divulgação sobre o tema ainda neste ano.