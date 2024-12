Jeniffer Castro ganhou milhares de seguidores depois de polêmica sobre lugar de avião - Reprodução / Instagram

Jeniffer Castro ganhou milhares de seguidores depois de polêmica sobre lugar de aviãoReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2024 17:41

Quem utilizou as redes sociais nos últimos dias, pode ter se deparado com um vídeo polêmico em que uma mulher ataca outra por não ter aceitado trocar de lugar com uma criança que chorava por querer sentar na janela durante um voo. Não demorou para que as imagens viralizassem e os internautas escolherem um lado para defender.

fotogaleria

Jeniffer Castro, a mulher que se recusou a ceder seu lugar, ganhou mais de 600 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Nesta quinta-feira (5), ela publicou novas fotos de sua passagem pelo Rio de Janeiro, atraindo diversos comentários sobre o vídeo viral das redes.

"Foi para o RJ bem sentadinha na sua cadeira na janela né diva?", perguntou a ex-'BBB' Kerline. "Ela fechou o ano de 2024 ensinando que calada vence sim! Educou uma criança no silêncio e desmoralizou uma mãe ainda mais calada… se ela vender curso, eu compro", brincou outro. "Conta para nós, querida Jeni, qual canto gregoriano você ouvia naquele fone para ter tal paciência? Queremos a playlist amada!", pediu um terceiro.

Através de comentários do TikTok, Jeniffer, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, contou sua parte da história. "Ele [a criança] estava chorando, porque queria o meu assento. A família tinha assento na janela, mas ele queria o meu e eu não troquei", escreveu.

No vídeo, uma mulher acusa Jeniffer de não ter empatia ao se negar a trocar de lugar com uma criança, que é possível ouvir chorando ao fundo. "Ela não quer trocar de lugar. Você não tem empatia com as pessoas. Isso é repugnante: no século XXI não ter empatia com uma criança. Se fosse com um adulto, tudo bem, mas com uma criança é demais", diz. Veja abaixo.

A repercussão, porém, não foi como a pessoa que publicou o vídeo esperava, já que boa parte da internet ficou do lado de Jeniffer e concordou com a atitude dela de não ceder o assento para a criança que chorava por querer sentar na janela. A situação, inclusive, virou meme.

"No ônibus, que pago 5 reais de passagem, eu já não trocaria o assento da janela. Quem dirá no avião, que paguei R$700 de passagem. Estou fechadão com a moça da janela", disse um perfil no X, antigo Twitter. "Essa história da moça sendo filmada no avião me faz pensar que no geral a galera está perdendo a capacidade de conviver em sociedade. Loucura não saber lidar com frustrações e agir igual maluca por conta de um assento na janela", apontou outro. "Como é possível esse video ter me incomodado tanto. Nossa, eu estou com ódio. Seu filho é especial somente pra você. Cabe a você corresponder às expectativas dele, não outra pessoa. Se tem preferência por assento, que pague por ele. Fim", opinou um terceiro.

a mãe começou a gravar a mulher sentada no avião só porque o filho dela ficou esperneando querendo sentar na janela e a moça no seu direito não deu o lugar, daí a mãe do menino achou de bom tom filmar a moça durante o voo… é cada uma!! pic.twitter.com/reauLIkNUL — matheus (@whomath) December 4, 2024

Confira alguns memes que surgiram após o vídeo viralizar