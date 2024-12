A nova lei substitui e amplia a lei de 2007 - Reprodução

Publicado 06/12/2024 18:09

São Paulo será o primeiro estado a restringir o uso de aparelhos eletrônicos nas salas de aula das escolas públicas e privadas a partir do ano que vem. Atualmente, o uso para fins pedagógicos ainda é permitido. Os aparelhos serão suspensos também no intervalo entre as aulas, recreios e atividades extracurriculares.



O governador Tarcísio de Freitas sancionou o Projeto de Lei 293/2024, da deputada Marina Helou (Rede), aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A nova lei substitui e amplia a lei de 2007, proibindo os tipos de dispositivos eletrônicos, com a vedação passando a valer também para tablets, relógios inteligentes e aparelhos similares.



Em 2007, a lei não permitia o uso dos dispositivos, inclusive para atividades pedagógicas, o que foi alterado em 2016, quando foi aprovado um substitutivo à Lei 12.730/2007. Antes, as escolas determinavam como funcionaria a limitação do acesso aos celulares. Agora as unidades de ensino seguirão um protocolo para o armazenamento dos celulares durante o período de permanência dos estudantes.



Como era (Lei 12.730/2007)



- Proíbe o uso de celulares e dispositivos eletrônicos (tablets, relógios inteligentes e similares) apenas durante o horário das aulas nas escolas privadas e públicas.

- Pode usar o celular e demais dispositivos nos intervalos das aulas.

- A lei é válida para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio

- Em casos das atividades pedagógicas, o uso dos celulares e dispositivos fica permitido.

- Professores podem vetar o uso de celulares e demais dispositivos, mas não podem reter os equipamentos.



Como ficou (Lei 18.058/2024)



- Proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos durante todo o período das aulas, que é compreendido durante toda a permanência do aluno na escola (intervalos, recreios e atividades extracurriculares)

- É permitido o uso nos casos de atividades pedagógicas conduzidas pelos próprios professores e em situação de utilização por parte de alunos com alguma deficiência.

Aluno deve deixar o dispositivo em um repositório próprio para ser armazenado (não pode deixar na mochila)

- Professores podem vetar e reter o uso dos celulares e demais dispositivos em sala.

- O estudante assume a responsabilidade por eventual dano ou extravio

- A lei é válida para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio

- As secretarias municipais, bem como a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e as escolas da rede privada, deverão estabelecer protocolos para o armazenamento dos dispositivos eletrônicos durante todo o horário escolar

- As Secretarias Municipais de Educação, bem como a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo e as escolas da rede privada, deverão criar canais acessíveis para a comunicação entre pais, responsáveis e as instituições de ensino.