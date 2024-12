Ministro Gilmar Mendes - Antonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 07/12/2024 22:31

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que os escândalos recentes de venda de decisões judiciais envolvendo juízes e desembargadores de pelo menos sete Estados e até servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetam a imagem do Poder Judiciário, mas estão sendo investigados com o cuidado e rigor necessários.

"Certamente não é positivo, mas ao mesmo tempo também criamos sistemas de fiscalização, revisão e repressão. Essas questões estão sendo tratadas com a seriedade devida pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Há inquérito aberto inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal", disse o ministro a jornalistas em evento do Instituto de Direito Público (IDP), em São Paulo, para debater a Segurança Pública no Brasil.