Presidente Lula - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 10/12/2024 07:19 | Atualizado 10/12/2024 07:39

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido, na madrugada desta terça-feira (10), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a uma craniotomia para drenagem de hematoma. A "cirurgia transcorreu sem intercorrências". O presidente está bem e é monitorado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Segundo boletim divulgado pelo hospital, o chefe do Executivo esteve na noite desta segunda-feira (9) na unidade de Brasília do Sírio-Libanês, para exame de imagem, após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro.

O presidente foi transferido para a unidade do hospital, em São Paulo, onde passou pelo procedimento cirúrgico.



Um boletim médico atualizado será divulgado na manha desta terça. "Maiores detalhes serão informados em entrevista coletiva prevista para às 9h, no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Bela Vista", diz o comunicado.



O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados de Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Ritmo intenso

Lula tem um ritmo intenso de trabalho, com vários eventos oficiais em sequência, nos quais ele costuma fazer discursos longos.



O presidente fala com frequência de seu bom estado de saúde e já chegou a declarar que se sente melhor do que nunca e que deseja "viver até os 120 anos". Ele também publica vídeos fazendo exercícios no entorno da residência presidencial, o Palácio da Alvorada.



Em outubro de 2023, Lula passou por uma cirurgia no quadril para colocação de prótese completa e aliviar uma dor que o afetava há mais de um ano. Lula começou a sentir dores no quadril em agosto de 2022, mas a operação aconteceu nove meses após o início de seu mandato.



O ex-líder sindical, que perdeu um dedo quando trabalhava em uma fábrica metalúrgica, sofre de artrose, um desgaste nas cartilagens que revestem as articulações e que pode limitar as movimentações.



Em 2011, ele foi diagnosticado com câncer de laringe e conseguiu a remissão total no ano seguinte, após o tratamento de radioterapia e quimioterapia.

*Com informações da Agência Brasil e AFP