Presidente LulaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 10/12/2024 21:41 | Atualizado 10/12/2024 21:44

A equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende divulgar um novo boletim com atualizações de seu estado de saúde amanhã cedo. A informação foi confirmada pelo médico Roberto Kalil, que cuida da saúde do presidente. Kalil, no entanto, não especificou o horário.



De acordo com assessores, o estado de saúde de Lula segue estável, e ele está na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A previsão é que Lula permaneça internado por pelo menos 48h para observação.

Lula foi internado após sofrer uma hemorragia intracraniana e foi submetido a uma trepanação - procedimento médico em que é feito uma pequena perfuração no crânio, entre duas lâminas da meninge, seguida da colocação de um dreno por onde sairá o sangue acumulado no local.

Ainda segundo o médico, os orifícios feitos no crânio são pequenos, seguindo um procedimento padrão que terá cicatrização espontânea, sem necessidade de intervenção futura. O presidente Lula encontra-se lúcido e acordado, acompanhado apenas da primeira-dama Janja da Silva.