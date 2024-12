Prova regulares ocorreu no dia 10 de novembro - Agência Brasil

Prova regulares ocorreu no dia 10 de novembroAgência Brasil

Publicado 11/12/2024 10:40

A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece nesta quarta-feira, 11, aos participantes que tiveram algum problema logístico ou estavam doentes terá provas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. A prova regulares ocorreu no dia 10 de novembro.



No segundo dia, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília) para que os participantes possam iniciar o exame, a partir das 13h30. As provas poderão ser concluídas até 18h30 no tempo regular, com adição de mais uma hora para os candidatos que tiveram os pedidos de tempo adicional aprovados.



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recebeu este ano 10.219 pedidos de reaplicação do Enem 2024. Foram aprovadas 1.023 solicitações desse total.



Enem PPL

Outros 97.016 participantes se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2024 também entram no segundo dia de prova. A aplicação ocorrerá em 785 municípios distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal.



De acordo com dados divulgados pelo Inep, os inscritos - em sua maior parte (46,2%) - têm idades entre 21 e 45 anos. Jovens entre 18 e 30 anos representam 41,6% dos candidatos e os participantes com idades de 46 a 59 anos somam 9,6%.



Inscritos com mais de 60 anos correspondem a 1,6% e os menores de 18, representam 0,9% dos candidatos. Do total de inscritos, 1.374 candidatos tiveram a solicitação de atendimentos especializados deferida.



Redação

Na terça-feira (10), os participantes da reaplicação e do Enem PPL realizaram as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Neste ano, o tema apresentado foi Desafios para a Valorização da Arte de Periferia no Cenário Cultural Brasileiro.



Avaliação

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para a educação superior no país.



Os resultados da avaliação podem ser usados para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). São aceitos ainda em instituições privadas e de outros países de língua portuguesa que tenham acordo com o Brasil.



Os estudantes que não concluíram o ensino médio também podem participar na condição de treineiros para autoavaliação nos anos anteriores ao término da educação básica.