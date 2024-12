Mark Zuckerberg vira meme nas redes com queda de aplicativos da Meta - AFP / Reprodução X

Publicado 11/12/2024 20:43

Rio - A instabilidade sofrida pelos aplicativos da Meta pegou os internautas de surpresa, nesta quarta-feira (11). Usuários do WhatsApp, Instagram, Threads e Facebook tiveram problemas ao acessar as plataformas, que saíram do ar por volta das 15h.

A instabilidade, no entanto, não é uma novidade para os usuários das redes sociais, que constantemente se deparam com o problema. Por causa disso, Mark Zuckerberg, magnata dono da Meta, e suas plataformas acabaram virando meme.

No X, antigo Twitter, internautas compartilharam as mais variadas piadas com o bilionário, principalmente as que reacendem a rixa com Elon Musk, dono da rede social que raramente apresenta instabilidades. Veja alguns memes abaixo.

o mark zuckerberg depois do whatsapp e o instagram caírem pic.twitter.com/DlOsmEZX7G — webdivo nettinho (@webdivonettinho) December 11, 2024

elon musk vendo que as redes do mark zuckerberg o whatsapp e o instagram caiu e não estão funcionando



pic.twitter.com/3yvko86Dzu — (@liwpeepz) December 11, 2024

Zuckerberg fechou a janela de suas plataformas pra balanço: Whatsapp, Facebook e Instagram estão fora do ar. pic.twitter.com/zyELyqi0bY — Ádamo Antonioni (@oantonioni_) December 11, 2024

Zuckerberg neste momento tentando resolver o problema no Whatsapp, Instagram e Facebook... pic.twitter.com/qBri36bhdu — (@aqueleflavio) December 11, 2024

o mark zuckerberg assim tentando descobrir qual fio que liga o instagram e o whatsapp pic.twitter.com/pJm9ExBHwc — webdivo nettinho (@webdivonettinho) December 11, 2024

whatsapp, instagram e facebook caíram



nós no twitter: pic.twitter.com/GVCz39J6F1 — Bandida (@oubandidabr) December 11, 2024

"WhatsApp caiu"



Eu no Twitter: pic.twitter.com/enEmm4tUx2 — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) December 11, 2024

whatsapp caiu?? nossa nem percebi tava ocupada lendo pic.twitter.com/Zp0A4gUwMK — ka :3 (@loonapostagem) December 11, 2024