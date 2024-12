Senador Sérgio Moro desponta como favorito na disputa pelo governo do Paraná - Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Senador Sérgio Moro desponta como favorito na disputa pelo governo do Paraná

Publicado 12/12/2024 16:00

Políticos de direita lideram a corrida eleitoral para os governos estaduais em quatro dos cinco Estados mais populosos do País: São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. É o que aponta pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 12. Entre os possíveis postulantes nas eleições de 2026, os senadores Sérgio Moro (União) e Cleitinho (Republicanos) despontam como favoritos nas disputas paranaense e mineira.

O ex-juiz federal e ex-ministro do governo Bolsonaro mantém uma margem de sete pontos porcentuais contra o ex-governador Roberto Requião (Mobiliza), 23% a 16%. Na sequência aparecem o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), que deixará o cargo no início do próximo ano, com 12%, e o também ex-governador Beto Richa (PSDB), com 10%. Brancos, nulos e aqueles que ainda não sabem em quem votar representam 28% dos entrevistados.

Em Minas Gerais, a distância entre o primeiro colocado na pesquisa Quest, Cleitinho, e o segundo, deputado federal Aécio Neves (PSDB), é ainda maior. O senador do Republicanos tem 26% e o ex-governador mineiro, 15% - uma diferença de nove pontos porcentuais. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (Republicanos) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), aparecem na sequência, com 14% e 7%, respectivamente.

A margem de erro nos levantamentos no Paraná e em Minas Gerais é de três pontos para mais ou para menos, segundo o instituto.

Tarcísio lidera em São Paulo e ACM Neto na Bahia

Em São Paulo, Estado mais populoso do País, o governador Tarcísio de Freitas é favorito à reeleição na disputa estadual, apesar de uma possível escolha pela corrida presidencial do atual chefe do Executivo paulista.

Tarcísio tem 33% das intenções de voto contra 22% do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que já governou a capital paulista. O novo nome da direita que despontou nas eleições municipais deste ano, Pablo Marçal (PRTB), aparece em terceiro, com 16%. Brancos, nulos e indecisos são 16%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Já na Bahia, o atual prefeito de Salvador, ACM Neto (União), que deixará o cargo no fim deste ano, venceria o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), caso a disputa fosse hoje. O herdeiro do clã Magalhães tem 44% contra 37% do petista. A margem de erro é de três pontos porcentuais.

João Campos tem vantagem de 42 pontos contra Raquel Lyra

Prefeito reeleito neste ano com a maior votação da história de Recife, João Campos (PSB) é o favorito para impedir um segundo mandato da atual governador Raquel Lyra (PSDB). O herdeiro do ex-governador Eduardo Campos tem 63% das intenções de voto contra 22% da atual chefe do Executivo de Pernambuco. A margem de erro é de três pontos.