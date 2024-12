TJM mantém condenação de dois cabos da PM acusados de estuprar menina de 12 anos em SP - Divulgação

TJM mantém condenação de dois cabos da PM acusados de estuprar menina de 12 anos em SPDivulgação

Publicado 12/12/2024 22:06 | Atualizado 12/12/2024 22:12

A 2.ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar (TJM) manteve nesta quinta-feira, 12, de forma unânime, por 3 votos a 0, a condenação de dois cabos da Polícia Militar por estupro de uma adolescente de 12 anos. O cabo Wellington Camargo da Silva teria cometido o crime com a conivência de Fernando Silva Teles no dia 29 de abril, em Bauru, a cerca de 340 km da capital.

Os cabos estão presos desde 8 de agosto, quando foram condenados pela 4.ª Auditoria da Justiça Militar a 9 anos e 7 meses de prisão pelo estupro e a 1 ano e 3 meses de prisão por abuso de autoridade. Um terceiro acusado - um soldado - foi absolvido. Segundo a narrativa, o fato ocorreu durante uma diligência para investigar porte ilegal de arma. Teria ocorrido entrada sem aval em uma residência e, enquanto o colega permanecia abusando da menina, o cabo Silva Teles teria retirado drogas de uma sacola que trazia consigo e ameaçado o pai e sua namorada, perguntando "se era hoje que seriam presos".

Os PMs alegam inocência e dizem que são vítimas de uma armação feita por traficantes de drogas. Os advogados dos policiais recorreram da decisão. A apelação da defesa, no entanto, foi negada pelo TJM e a condenação, mantida.