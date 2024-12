Acidente ocorreu na altura do km 43, na Serra da Santa - Divulgação

Publicado 15/12/2024 08:19 | Atualizado 15/12/2024 08:20

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-356 neste sábado, 14, em Itabirito, Região Central de Minas Gerais.

O acidente ocorreu na altura do km 43, na Serra da Santa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava com 24 pessoas, incluindo o motorista. Há um passageiro com ferimentos mais graves.

A suspeita é de que o veículo tenha passado por uma mancha de óleo e o motorista perdeu o controle da direção, capotando o ônibus. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde em Itabirito e Ouro Preto.