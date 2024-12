Equipe médica esclarece sobre estado de saúde do presidente Lula - Reprodução/Gov/redes sociais

Publicado 15/12/2024 11:22 | Atualizado 15/12/2024 12:43

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta hospitalar neste domingo (14). O chefe do executivo estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela equipe médica do petista durante coletiva de imprensa.

"Devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, para a felicidade minha, felicidade de toda a nossa equipe, o presidente está de alta hospitalar e deve voltar para casa já já", disse a médica Ana Helena Germoglio.

De acordo com o cardiologista Roberto Kalil Filho, Lula ficará os próximos dias em São Paulo, para acompanhar a cicatrização e fazer uma nova tomografia na próxima quinta-feira, 19, e poderá retornar às atividade normais, "do ponto de vista reuniões".

"O presidente está de alta hospitalar e não de alta médica", afirmou Kalil. O médico explicou que Lula deverá manter repouso relativo por cerca de 15 dias.



O petista, que estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, apareceu de surpresa durante a coletiva de imprensa com a sua equipe médica.

Ao lado da primeira-dama Janja, o presidente contou que só foi ter ideia da gravidade da sua situação após a operação. "Só fui tomar ciência da gravidade do que aconteceu comigo depois da cirurgia na terça-feira à noite", disse.

O presidente se emocionou ao lembrar do resultado da tomografia que fez depois das dores de cabeça. "Quando os companheiros médicos viram a tomografia eles ficaram assustados e pediram para eu vir urgente para São Paulo. Eu achava que estava curado e confesso para vocês que fiquei assustado", relatou.

Lula, de 79 anos, passou por uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça - ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro.

Com um chapéu na cabeça, o presidente afirmou que está "tranquilo", se sente bem e que seguirá à risca as recomendações médicas de não fazer esforço físico, mas que já retomará as suas atividades. "Tenho muito trabalho a fazer", ressaltou.