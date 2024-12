Prova de redação da Fuvest contou com seis textos de apoio para auxiliar os candidatos - Alexandre Campbell

Publicado 15/12/2024 18:55

A prova de redação da segunda fase da Fuvest 2025 ocorre neste domingo, 15. O tema escolhido para este ano foi: "Relações sociais por meio da solidariedade".

Foram sugeridos seis textos de apoio para ajudar os candidatos na construção da sua redação.

Três deles de origem literária: um fragmento de Quincas Borba, de Machado de Assis; outro fragmento de Água Funda, de Ruth Guimarães, também leitura obrigatória para este vestibular, e trecho da obra Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves.

"Esses três textos traziam abordagens distintas das relações sociais e, portanto, facetas diferentes que poderiam ser utilizadas pelos estudantes", destaca Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest.

Além desses, havia também um poema de Cazuza, da música O Tempo Não Para, um texto de origem filosófica, de Edgar Morin, do livro Fraternidade: para Resistir à Crueldade do Mundo, e ainda um trecho da Declaração dos Líderes do G20, durante reunião ocorrida do Rio de Janeiro, em novembro deste ano, que faz referência à criação da aliança global contra a fome e a pobreza.

"A partir desses textos", acrescenta Monaco, "o candidato tinha a liberdade de construir as suas ideias para desenvolver o tema. "

Na avaliação de Sérgio Paganim, professor de Redação do Curso Anglo, o tema escolhido está de acordo com a tradição da Fuvest de oscilar entre assuntos filosóficos e temas mais sociais.

"A gente pode avaliar então que esse tema de 2025 tem uma dimensão mais social nas relações e uma dimensão mais abstrata, que é análise das relações sociais ser mediado ou não por solidariedade, fraternidade e caridade, ou seja, a frase tema consolida duas dimensões dos temas de redação: os temas horas são mais sociais, hora são mais filosóficos. E o deste ano consolida essas duas dimensões: uma mais social e uma mais abstrata", afirma o professor. "Um tema bastante abrangente, que permite uma possibilidade bastante ampla de abordagens."

Universidade de São Paulo oferece 8.147 vagas

Na segunda-feira, 16, no segundo dia de prova, os candidatos responderão a 12 questões dissertativas cujas disciplinas podem variar de acordo com a carreira.

Mais de 30 mil candidatos foram convocados para a segunda fase do vestibular da USP. A abstenção foi de 6,22% neste primeiro dia da segunda fase.

Este ano, a Universidade de São Paulo oferece 8.147 vagas distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escola pública e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas.

Medicina segue como curso mais disputado

Como em anos anteriores, cursos na área de saúde continuam sendo altamente procurados, o que reflete uma tendência de mercado de trabalho voltada para a saúde, bem-estar e saúde mental, segundo a USP.

Medicina permanece como o curso mais concorrido, com uma relação de 96,5 candidatos por vaga, uma diminuição em relação ao ano passado, quando a relação era de 117,6.

Calendário do vestibular da Fuvest 2025

- 2ª Fase da Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024;

- Provas de competências específicas: entre 9/12/2024 e 9/01/2025, a depender da carreira;

- Divulgação do resultado da Fuvest 2025: 24/1/2025.