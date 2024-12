Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (2-R) delivers a press conference, accompanied by (L to R) Dr. Rogerio Tuma, Dr. Roberto Kalil, his wife Rosangela Janjan da Silva, and Dr. Ana Helena Germoglio, at the Syrian-Lebanese Hospital in Sao Paulo, Brazil, on December 15, 2024. Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva was discharged Sunday from a Sao Paulo hospital following emergency surgery last week for an intracranial hemorrhage. Carlos FABAL / AFP - Carlos FABAL / AFP

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (2-R) delivers a press conference, accompanied by (L to R) Dr. Rogerio Tuma, Dr. Roberto Kalil, his wife Rosangela Janjan da Silva, and Dr. Ana Helena Germoglio, at the Syrian-Lebanese Hospital in Sao Paulo, Brazil, on December 15, 2024. Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva was discharged Sunday from a Sao Paulo hospital following emergency surgery last week for an intracranial hemorrhage. Carlos FABAL / AFPCarlos FABAL / AFP

Publicado 15/12/2024 13:17

Os ministros do governo Lula usaram a rede social X para celebrar a alta hospitalar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

- Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas

"Muito feliz com a notícia de alta do presidente @LulaOficial. O Lula é um homem forte, com uma dedicação e empenho gigantes para cuidar do Brasil. Muita saúde, presidente!! Logo estaremos juntos para seguir trabalhando pelos povos indígenas e por todo o país."

- Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos

"Nosso presidente @lulaoficial recebeu alta hospitalar. Com fé em Deus e os cuidados da equipe médica, ele estará em breve 100% para continuar trabalhando pelo nosso País."

- Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais

"Presidente Lula de alta!! Viva!! Muita saúde e determinação para seguir trabalhando muito e transformando nosso Brasil."

- Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

"Presidente @LulaOficial, cristão de verdade, cuidador da nossa gente. Obrigado presidente, pela obstinação, coragem, doação e justiça social com foco na paz."