Voos com destino ao aeroporto de Congonhas foram obrigados a desviar a rotaRovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 16/12/2024 20:31

Rajadas de vento de mais de 60 km/h, registradas na tarde desta segunda-feira, 16, em São Paulo, obrigaram voos com destino ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, a desviarem a rota e pousar em outros locais do Estado. Por causa das mudanças nas operações, um voo da companhia aérea Azul, com destino a Brasília, precisou ser cancelado.

De acordo com a Aena, concessionária que administra o aeroporto, cinco voos que desceriam em Congonhas precisaram ser deslocados para Viracopos, em Campinas, e um para o aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, no início da tarde. A empresa afirma que a decisão foi tomada pelas tripulações dos voos.

A companhia diz, já no início da noite, que o aeroporto funciona "normalmente". "O Aeroporto de Congonhas opera normalmente nesta segunda-feira, estando aberto para pousos e decolagens. Devido aos ventos registrados no início da tarde, e por decisão das tripulações, cinco voos que pousariam no Aeroporto de Congonhas foram alternados Viracopos e um para Guarulhos", informou a Aena.

Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura da capital indicam que as rajadas ventos na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, chegaram a 61 km/h.

A ventania, explica o CGE, foi provocada por uma área de baixa pressão atmosférica sobre o oceano, registrada próximo à costa.

Em nota, a Azul confirmou que as condições climáticas comprometeram as operações da companhia. Um voo precisou ser deslocado e outro cancelado, segundo a empresa.

"A Azul informa que, devido às condições climáticas adversas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o voo AD5022 (Brasília-Congonhas) precisou alternar para Campinas (SP). Como consequência, o voo AD4524 (Congonhas-Brasília) precisou ser cancelado", informou a companhia.

A Azul diz que os clientes afetados estão recebendo assistência e que serão realocados em outros voos.

A Gol também informou que três voos da companhia que tinham o aeroporto como destino, alternaram para Viracopos, em Campinas, por conta das condições climáticas adversas.

A Latam também foi procurada, mas não deu retorno até a publicação deste texto.