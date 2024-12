Luan Felipe Alves Pereira jogou um manobrista de uma ponte - Reprodução

Publicado 19/12/2024 08:55 | Atualizado 19/12/2024 09:46

O soldado da Polícia Militar Luan Felipe Alves Pereira, que no começo do mês arremessou um manobrista de uma ponte , em Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo, foi indiciado pela Corregedoria da PM por tentativa de homicídio. O caso, que chegou a ser filmado por testemunhas, aconteceu no dia 2 de dezembro e, desde o último dia 5, o agente se encontra detido no Presídio Militar Romão Gomes.