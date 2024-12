Barroso disse que, se tivesse ocorrido o golpe, ele provavelmente não teria permanecido no País - STF/Dovulgação

Publicado 19/12/2024 21:40

São Paulo - O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que recebeu ofertas de exílio de universidades estrangeiras após atos golpistas no Brasil em 2022. Instituições como Princeton, Harvard e a Universidade Católica de Lisboa manifestaram disposição para abrigar o ministro, dada sua conexão com o meio acadêmico internacional.

"Com o golpe de Estado, provavelmente, eu também não estaria mais aqui", afirmou na noite da última terça-feira, 17, em entrevista à GloboNews. "Eu mesmo recebi, em algum momento, duas ou três ofertas de exílio, se eu precisasse, para você ter uma ideia", afirmou. Essas ofertas, segundo ele, ocorreram antes mesmo do ataque de 8 de janeiro de 2023.