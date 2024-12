Os pais Leandro e Luiza junto com seus filhos, Moana Sophie e Lorenzo Gabriel - Arquivo Pessoal

Os pais Leandro e Luiza junto com seus filhos, Moana Sophie e Lorenzo GabrielArquivo Pessoal

Publicado 19/12/2024 20:06

Leandro Cleiton de Almeida, de 26 anos, decidiu surpreender sua mulher, Luiza Bernardon, de 20 anos, e mudou o nome da filha do casal de última hora no momento do registro. A menina, que se chamaria Sophie, passou a se chamar Moana Sophie. O caso aconteceu em São Caetano do Sul, município de São Paulo.

Nas redes sociais, Luiza publicou um vídeo contando a curiosa história. Em tom descontraído, a publicação mostrava uma foto da criança com a legenda "Se um dia você tiver um filho e o pai for registrar, vá junto". Em seguida, compartilhou uma imagem da certidão de nascimento da bebê, mostrando o nome Moana Sophie Bernardon de Almeida. Junto, escreveu a legenda "O combinado era Sophie! Mas pelo menos ele não tirou o nome que eu escolhi".

O que a mãe não esperava era o tamanho da repercussão que sua história ganharia. Em pouco mais de duas semanas, sua publicação ganhou mais de 3,5 milhões de visualizações, quase 580 mil curtidas e 5 mil comentários, com muitas interações dos internautas, que se divertiram com a situação e também dividiram opiniões sobre a atitude do pai. Em entrevista à revista Crescer, ela contou sobre sua surpresa com a repercussão e afirmou estar feliz com o nome da filha, mesmo que não tenha sido consultada.

"Foi surpreendente ver o vídeo viralizando e até gerando discussões nos comentários. Apesar das opiniões contrárias sobre o nome, estamos muito felizes com nossa escolha. Tem sido incrível acompanhar os comentários e a interação das pessoas. Pretendo continuar postando vídeos, principalmente sobre os meus filhos", disse.

Certidão de nascimento da pequena Moana Sophie Divulgação/TikTok

A escolha do nome da famosa princesa da Disney não foi aleatória. Fãs de animações e, principalmente, de Moana, o casal sempre brincou com o nome para a filha e já haviam cogitado nomeá-la dessa forma. Na entrevista, ela conta um pouco sobre essa relação. "Ele (Leandro) dizia que a mistura de nós dois com certeza daria uma 'mini princesa Moana'. Desde o começo, mesmo sem sabermos o sexo, já chamávamos o bebê assim", lembrou.



"Nosso filho mais velho, Lorenzo Gabriel, adorava chamar o bebê de Moana quando ainda estava na barriga. Acabamos optando por Sophie devido a muitas opiniões externas. Algumas pessoas diziam que seria estranho colocar o nome de um desenho animado na nossa filha. Ainda assim, sempre houve um carinho especial pelo nome Moana", explica.

Chegando no dia do nascimento da filha, 25 de novembro, Leandro decidiu surpreender a mulher e registrar a filha sem avisar. "Eu percebia que ele tinha se arrependido um pouco de não ter colocado Moana. Durante a espera no hospital para a internação, aconteceu algo engraçado: estávamos assistindo ao programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e o tema do dia era o novo filme da Moana. Ele viu aquilo como um sinal e decidiu registrar os dois nomes", conta.



Mesmo sem ter sido consultada, Luiza afirma que ficou muito feliz com a surpresa. "Parte de mim ainda queria muito o nome Moana, mas também não queria abrir mão de Sophie. Ele conseguiu fazer uma surpresa maravilhosa ao unir os dois nomes", diz. "Ele realmente não avisou antes, mas jamais faria isso se achasse que eu poderia não gostar. Ele me conhece muito bem e sabia que seria uma surpresa positiva", completou.