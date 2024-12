Carro com três passageiros acabou se envolvendo no acidente, mas ocupantes saíram com vida - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Carro com três passageiros acabou se envolvendo no acidente, mas ocupantes saíram com vidaDivulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 21/12/2024 15:21 | Atualizado 21/12/2024 15:25

O presidente Lula (PT), além de soltar uma nota de pesar, também informou que a Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente. Ele também disse que o governo federal está à disposição da prefeitura de Teófilo Otoni para "tudo que for necessário".

"Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se coloca à disposição da prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para tudo o que for necessário".

Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se… — Lula (@LulaOficial) December 21, 2024

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às vítimas. Além disso, o político afirmou ter mobilizado equipamentos do governo para atuar no socorro.

"Imediatamente, coloquei as aeronaves do Gabinete Militar do Governador à disposição para fazer o deslocamento das equipes de Trabalho e Apoio para reforçar o atendimento em Teófilo Otoni", escreveu no X.

Imediatamente, coloquei as aeronaves do Gabinete Militar do Governador à disposição para fazer o deslocamento das equipes de Trabalho e Apoio para reforçar o atendimento em Teófilo Otoni. — Romeu Zema (@RomeuZema) December 21, 2024

Já o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira (PT), informou que os "os hospitais do município estão de prontidão recebendo as vítimas, assim como o acolhimento está sendo feito pela nossa assistência social".

Ele publicou um vídeo, em sua rede social, no qual explica que três hospitais receberam sobreviventes até o momento. Além da UPA na qual ele falava, os feridos foram encaminhados para outros dois hospitais, um deles particular.





Já o deputado federal Leonardo Monteiro (PT), disse ter recebido com pesar "a notícia do grave acidente na BR-116, em Lajinha (Teófilo Otoni), que vitimou 29 pessoas e deixou feridos. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos e desejo de força neste momento tão doloroso".

Recebemos, com pesar, a notícia do grave acidente na BR-116, em Lajinha (Teófilo Otoni), que vitimou 29 pessoas e deixou feridos. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos e desejo de força neste momento tão doloroso.



Foto: corpo de bombeiros pic.twitter.com/4QbjKAPNlX — Léo Monteiro (@depleomonteiro) December 21, 2024

Já a deputada federal Duda Salabert (PDT), além de lamentar a tragédia, ressaltou que a BR-116 é a rodovia com mais acidentes fatais do país.

"Esta é mais uma tragédia na rodovia que lidera o triste ranking de ser a mais faltal do país. Precisamos urgentemente reverter esta estatística e lutar por estradas mais seguras para todos!", escreveu.

Toda minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas do trágico acidente ocorrido entre um onibus e uma carreta na madrugada deste sábado na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.



Esta é mais uma tragédia na rodovia que lidera o triste ranking de ser a mais faltal… pic.twitter.com/aFLrCoHrVl — Duda Salabert (@DudaSalabert) December 21, 2024 Tragédia

Uma colisão entre um ônibus e uma carreta na madrugada deste sábado (21) na altura do km 286 da BR-116 no município de Teófilo Otoni, Minas Gerais, deixou 38 mortos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um automóvel que seguia atrás também colidiu com o ônibus, mas os três passageiros que estavam nele sobreviveram. O coletivo, que transportava aproximadamente 45 passageiros, pegou fogo após o incidente.