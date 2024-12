Após o acidente, motorista da carreta fugiu do local - Corpo de Bombeiros-MG/Divulgação

Policiais rodoviários federais, civis e militares de Minas Gerais buscam o motorista da carreta que se envolveu em acidente que matou 38 pessoas em Teófilo Otoni (MG). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele fugiu do local depois do acidente, mas os advogados da transportadora informaram que ele irá se apresentar às autoridades.O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 21, na BR-116. Segundo informações preliminares da PRF, um granito que estava sendo carregado pela carreta se desprendeu e atingiu um ônibus de turismo, provocando um incêndio no coletivo. Um carro se chocou contra a carreta em seguida.Pelo menos 38 pessoas morreram e nove ficaram feridas, das quais três estavam no carro.