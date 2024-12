Namorado usou cadarço do próprio tênis de forma improvisada - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Namorado usou cadarço do próprio tênis de forma improvisada Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 26/12/2024 10:20

Santa Catarina - O que era para ser um passeio romântico por pouco não terminou em tragédia, em Araquari, nesta quarta-feira (25). Uma mulher, de 27 anos, caiu de uma ponte de ferro no Rio Paraty enquanto tentava tirar uma foto com o namorado. No entanto, a jovem foi salva por um item inusitado, um cadarço de tênis.

Os dois estavam em uma ponte de ferro, por onde passa um trilho de trem. A mulher perdeu o equilíbrio quando foi fazer um selfie e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. Foi então quando o namorado teve a ideia de usar o cadarço do próprio tênis de forma improvisada e amarrar o braço dela para que não fosse arrastada pela correnteza ou afundasse.

A equipe do Corpo de Bombeiros teve bastante dificuldade para conseguir chegar até o local onde a vítima estava, já que era possível chegar no local apenas andando pela linha férrea.



Os militares foram até um acesso ao trilho de viatura e um deles percorreu o trecho, de cerca de 3 quilômetros, correndo, enquanto outros socorristas levaram equipamentos para o resgate. No local, um dos militares entrou no rio e conseguiu retirar a mulher.



A vítima estava com ferimentos no braço e perna, que ficaram em contato com a estrutura de concreto da ponte. Após o primeiro atendimento, ela foi levada ao Pronto Atendimento de Araquari para avaliação médica.