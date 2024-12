Sorteio da Mega da Virada acontecerá no dia 31 - Tomaz Silva/Agência Brasil

Sorteio da Mega da Virada acontecerá no dia 31 Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 27/12/2024 08:37

Um dos eventos mais aguardados do ano, o sorteio especial da Mega da Virada 2024, promete um prêmio estimado em R$ 600 milhões, sendo o maior valor da história da loteria. As apostas estão abertas, e o concurso de número 2810 será realizado no dia 31. Assim como outras loterias especiais, como a Quina de São João e a Dupla de Páscoa, o prêmio da Mega da Virada não acumula – ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, a premiação será destinada a quem acertar cinco números, e assim sucessivamente.

Essa é a 16ª vez que o sorteio especial do Ano Novo é realizado pelas Loterias CAIXA. Na história do concurso, a região Sudeste lidera os estados com maior número de apostas vencedoras, seguida do Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente.

São Paulo é a cidade com a maior quantidade de apostas vencedoras com 12 ganhadores ao longo da história do concurso. Em seguida, as cidades com mais ganhadores são Brasília, com oito vencedores e Rio de Janeiro com cinco apostas premiadas.

Confira o mapa

fotogaleria

Chances de ganhar



Esse fato curioso é consequência de o volume de apostas registradas nesses estados ser bem maior que no restante do país, muitas vezes por conta do tamanho da cidade e da população. Os lugares campeões em volume de apostas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente. No entanto, qualquer apostador, em qualquer lugar do Brasil, pode ser o grande ganhador, dependendo apenas da combinação apostada e do fator sorte.



Quanto mais apostas forem registradas em determinado lugar, mais chances de um prêmio sair naquele local, proporcionalmente. É importante observar que não é possível estimar ou prever qualquer resultado já que todos os números possuem a mesma chance de serem sorteados.



Fique ligado para não perder o sorteio

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio acontece ao vivo pela TV. No Youtube da CAIXA e no perfil das Loterias CAIXA no Facebook também é possível acompanhar a transmissão.

As apostas encerram às 18h e o apostador pode fazer registar seu palpite nas lotéricas de todo o país, pelo Internet Banking, app Loterias CAIXA ou portal Loterias CAIXA. A aposta simples custa R$ 5.

Números Mais Sorteados



- 10 - 5 vezes



- 05 e 33 - 4 vezes



- 03, 20, 34 36, 41, 56 e 58 - 3 vezes



- Números que nunca foram sorteados: 07, 08, 09, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.