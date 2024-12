Homem é resgatado após deslizamento soterrar casa em Taubate - Divulgação/Defesa Civil do Estado de São Paulo

Publicado 27/12/2024 22:23 | Atualizado 27/12/2024 22:36

Um deslizamento de terra sobre uma casa em Taubaté, interior de São Paulo, deixou quatro pessoas soterradas, segundo informações preliminares da Defesa Civil, divulgadas na noite desta sexta-feira 27. A residência fica localizada no bairro Barreiro.

A ocorrência, que ainda está em andamento, é atendida pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. O Centro de Gerenciamento de Emergências também acompanha o caso. Não há informações detalhadas ainda sobre o estado de saúde das vítimas, que são tratadas como "soterradas" pela Defesa Civil.

O deslizamento de terra foi provocado pelas fortes e constantes chuvas que caem no Estado de São Paulo desde quinta-feira, 26.

A cidade, que fica na região do Vale do Paraíba, encontra-se sob a influência de um extenso corredor de umidade, conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Segundo a Defesa Civil de Taubaté, o município registrou um volume de chuvas de 64 mm nas últimas 12 horas.

O Gabinete de Crise montado pelo governo do Estado contabiliza 19 municípios afetados por conta dos temporais. Até a noite desta sexta-feira, não foi confirmada nenhuma morte ou desaparecidos.

Entre vítimas, foram registrados as quatro pessoas soterradas de Taubaté, e uma pessoa ferida, em Jundiaí. Ao todo, há 14 pessoas desalojadas e cerca de 31,8 mil imóveis sem energia elétrica.