Sorteio da Mega da Virada acontecerá no dia 31 - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 27/12/2024 15:34

O fim do ano chegou e com ele um momento muito aguardado pelos brasileiros: o sorteio da Mega da Virada. Este ano, o valor estipulado inicialmente para a premiação está calculado em R$ 600 milhões. Esse valor pode ajudar a concretizar os sonhos de milhares de apostadores.

Já pensou o que pode ser feito com essa quantia? Planejar o que vamos fazer com tanto dinheiro caso nosso bilhete seja o premiado é divertido. Comprar casas e carros, viajar, ajudar familiares ou instituições beneficentes, se aposentar e viver de renda ou montar um negócio próprio são alguns dos desejos mais relatados pelos apostadores. Mas, de onde vem o valor arrecadado para gerar o montante suficiente do sorteio da Mega da Virada?

A maior parte do valor do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio. Além disso, o que torna a soma uma das maiores premiações das Loterias CAIXA são os valores acumulados dos sorteios regulares que ocorrem ao longo do ano. O total de todas essas arrecadações tornam o montante da Mega da Virada recorde de premiação.

Além da faixa principal que é destinada aos acertadores das seis dezenas, também levam prêmios aqueles que acertam cinco e quatro números. O prêmio do sorteio da Mega da Virada não acumula: isso quer dizer que mesmo que ninguém acerte as seis dezenas o prêmio será distribuído para quem acertar cinco dezenas e assim por diante. Caso reste alguma dúvida basta dar uma olhada no site das Loterias Caixa.

Sorteio

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio acontece ao vivo pela TV. Também é possível acompanhar a transmissão pelo Youtube da Caixa e o perfil das Loterias Caixa no Facebook. As apostas encerram às 18h e você pode fazer registar seu palpite nas lotéricas de todo o país, pelo Internet Banking, app Loterias Caixa ou portal Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 5.