Bolo que teria causado intoxicação - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 29/12/2024 13:49 | Atualizado 29/12/2024 16:51

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul já ouviu 15 pessoas como parte do inquérito que investiga mortes de mulheres que comeram um bolo de Natal com arsênio na composição . As autoridades ainda não interrogaram a mulher que fez o bolo até este sábado (28).

Três mulheres morreram após comer o bolo em uma reunião familiar no dia 23 de dezembro, na cidade de Torres, no litoral norte gaúcho. As vítimas tinham 43, 58 e 65 anos. Duas pessoas seguem hospitalizadas —

a mulher que fez o bolo e uma menina de 10 anos. Testes de laboratório mostraram altos níveis de arsênio em amostras de sangue coletadas das três mulheres que morreram.

A Polícia Civil informa que, desde de que tomou conhecimento do caso, tem "trabalhado de forma contínua e ininterrupta, tendo, até o momento, realizado as diligências pertinentes ao caso".

Até o momento, não foram apresentadas acusações e a polícia não confirmou se o caso é tratado como homicídio. Segundo depoimentos, a mulher que fez o bolo tinha boa relação com os outros membros da família, e não há indícios iniciais de que exista algum conflito entre eles.