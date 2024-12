Mega da Virada: veja estratégias e probabilidades para acertar na aposta - Reprodução

Publicado 30/12/2024 18:17 | Atualizado 30/12/2024 18:18

A Mega da Virada traz expectativas e estratégias para quem sonha em conquistar o grande prêmio. Em 2024, o sorteio, que será realizado no dia 31 de dezembro, às 20h, promete o valor histórico de R$ 600 milhões. As apostas, que podem ser feitas até uma hora antes, inclusive pela internet, atraem milhões de jogadores.

Para Max Bianchi Godoy, especialista em Consultoria Empresarial e professor de Administração do Centro Universitário de Brasília (CEUB), muitos apostadores utilizam estratégias estatísticas, como a análise da frequência de números sorteados em concursos anteriores, ou o equilíbrio entre números pares e ímpares, além da distribuição de números ao longo do espaço do volante. “Há aqueles jogadores que consideram combinações numéricas, como as datas de aniversários, de eventos significativos, finais de números de telefone de parentes, porém isso não altera as probabilidades”, afirma o especialista.

Enquanto alguns escolhem os números mais sorteados na Mega da Virada - que são 10, 03, 05, 36 e 20 -, outros preferem evitar combinações jogadas frequentemente, a fim de reduzir a chance de dividir o prêmio. Porém, como se trata de um sorteio independente, todas as combinações teriam a mesma probabilidade de serem sorteadas: “Apesar da análise estatística oferecer uma perspectiva interessante, não muda as probabilidades de ganhar, que são inerentes a esse jogo. Cada sorteio é um evento independente, não havendo garantia de que padrões irão se repetir ou não”, esclarece o professor.



Mais números na mesma aposta



O que realmente pode aumentar as chances é jogar em mais números numa mesma aposta. Segundo o professor de Administração do CEUB, tem mais chance de ganhar o prêmio máximo quem marca mais números em um mesmo cartão, pois, matematicamente, cada número a mais que coloca em sua aposta aumenta as chances de acertar. “Ao jogar na aposta máxima, de 15 números, ela teria aproximadamente 1 chance em 10.003 de acertar os seis números, enquanto, caso escolha a quantidade mínima, de seis números, teria uma probabilidade de 1 em 50.063.860 de acertar esses números”.



Outra forma de aumentar as chances sem pagar caro é participar de bolões, recomenda o professor, que sugere atenção para a quantidade de números jogados e de cotas (ou pessoas) do bolão, podendo vir a dividir o prêmio. “Costumo dizer que que o dinheiro não traz felicidade, mas é uma ferramenta que pode mudar a vida das pessoas e ajudar a realizar sonhos. Sendo assim, continuem apostando em chances de condições de vida e dias melhores!”, finaliza Max Bianchi.