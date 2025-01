Instante em que turista foi atingida por fagulha dos fogos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/01/2025 20:18

Uma turista de Porto Alegre foi ferida durante a queima de fogos do réveillon em Navegantes, Santa Catarina. O rojão atingiu o apartamento onde a jovem e o marido acompanhavam o espetáculo e provocou queimaduras. Ela recebeu atendimento médico e já teve alta.

O preparador físico Victor Frasca contou que ele e a companheira, Bianca Miranda, gostam de passar a virada de ano juntos, sem muita agitação, e por isso escolheram Navegantes, não praias mais movimentadas, como as de Balneário Camboriú.

Esse também foi o motivo para não irem à praia durante a queima de fogos. O casal optou por ficar junto à cachorrinha da família, no apartamento alugado para as férias, e acompanhar o espetáculo da janela.

"Montamos o tripé para gravar nosso momento nos abraçando, celebrando", conta Frasca. O celular captou o início da comemoração, interrompida no instante em que o rojão entra pela janela e queima o peito de Bianca.

"Depois do ocorrido, saí no modo desespero de casa. Não existia sinal (de celular) na rua, então fui perguntando para quem estava na avenida, para moradores, onde eu encontrava um hospital. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. No fim, conseguimos sinal, conseguimos auxílio na balsa de Navegantes e chegamos ao hospital depois de 30, 40 minutos", narra Frasca.

Ele conta que Bianca foi prontamente atendida no hospital. Ela foi tratada com pomadas para queimaduras, medicada para alívio da dor e teve alta em seguida. "Quando ela chegou, ficou bastante em choque, em desespero", recorda o marido. "Pela manhã, ela acordou com um pouco mais de dor, mas eu já tinha comprado todos os remédios que o médico indicou e à tarde ela ficou um pouquinho melhor."

O casal foi então à delegacia. Segundo Frasca, peritos deverão comparecer ao apartamento nesta quinta-feira, 2, para analisar o local. "Os vidros estão queimados. O piso queimou com aquela tocha que veio do fogo", relata. Além do apartamento ocupado pelo casal, outra unidade no mesmo prédio também teria sido atingida.

Procurada, a prefeitura de Navegantes não respondeu.

Documentação regular

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informou que a documentação exigida para a realização do show de fogos estava em conformidade com as regras.

"Conforme primeira apuração, os documentos exigidos pela Instrução Normativa 27 - Prevenção em Espetáculos Pirotécnicos foram apresentados previamente e estavam de acordo com os requisitos estabelecidos, incluindo o responsável técnico devidamente habilitado", diz a nota da corporação.

De acordo com a norma, cabe ao responsável técnico assegurar o cumprimento das regras de segurança, como o monitoramento da área de queda dos fogos e a manutenção dos afastamentos mínimos

O CBMSC também afirma que irá avaliar a necessidade de diligências adicionais, como a perícia no local do acidente.