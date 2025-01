Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira fica localizada entre o Tocantins e Maranhão - Bombeiros Militar/Governo do Tocantins

Publicado 02/01/2025 09:21

As buscas submersas por vítimas da queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira , que liga o Maranhão ao Tocantins, foram temporariamente interrompidas nesta quinta-feira (2), por causa da abertura das comportas da Usina Hidrelétrica de Estreito, segundo a Marinha do Brasil (MB). Cinco pessoas seguem desaparecidas

O Consórcio Estreito Energia (Ceste) informou à Marinha que há a necessidade de "regularizar o volume de água represado" na barragem "devido à maior incidência de chuvas na região". Dessa forma, serão mantidas apenas as buscas por embarcações e drones aéreos.

A ponte, que ligava os municípios de Aquiarnópolis (TO) e Estreito (MA), desabou na tarde de 22 de dezembro de 2024. Vários veículos passavam pela ponte no momento da queda.

Em nota, a MB informou que, dentre os 12 óbitos confirmados, há um corpo localizado dentro de um caminhão, mas que ainda não foi resgatado.

Cinco pessoas ainda estão desaparecidas:

- Alessandra do Socorro Ribeiro, de 50 anos

- Salmon Alves Santos, de 65 anos

- Felipe Giuvannuci Ribeiro, de 10 anos

- Marçon Gley Ferreira, de 42 anos

- Gessimar Ferreira da Costa, de 38 anos

Entenda

O vão central da ponte cedeu na tarde do dia 22 de dezembro, derrubando pelo menos 10 veículos, incluindo três caminhões transportando cerca de 25 mil litros de agrotóxicos e 76 toneladas de ácido sulfúrico. A Agência Nacional de Águas (ANA) informou que a análise da qualidade da água indica que não houve vazamento dos materiais.



Segundo o Ministério dos Transportes, a ponte foi inaugurada em 1961 e a estrutura antiga “já não atendia ao aumento do fluxo de veículos e de carga transportada pelo eixo”. A Polícia Federal abriu investigação para apurar as responsabilidades pela queda da estrutura.



O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) também instaurou sindicância para apurar as responsabilidades sobre o desabamento. A comissão terá 120 dias para apresentar os resultados da apuração.



Nova ponte