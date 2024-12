Vão central cede e ponte desaba sobre o rio Tocantins - Reprodução

Vão central cede e ponte desaba sobre o rio Tocantins Reprodução

Publicado 22/12/2024 18:22 | Atualizado 22/12/2024 18:29

A ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados Maranhão e Tocantins, desabou na tarde deste domingo, 22. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, três caminhões que passavam no local no momento do desabamento caíram na água, resultando em uma morte.

A ponte liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), passando sobre o rio Tocantins, e faz parte da travessia de rodovias, como a que liga Belém a Brasília e também a Transamazônica, que liga a região Nordeste a região Norte.

Trecho está completamente interditado. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou uma possível nova rota para aqueles que precisam passar pelo local.

"Os usuários devem acessar a estrada que vai de Darcinópolis/TO a Luzinópolis/TO, chegar na BR-230/TO e seguir até o km 101 (cidade de São Bento/TO). Em seguida pegar a direita, sentido Axixá/TO e Imperatriz/MA.Maranhão: Os usuários devem acessar a BR-226/MA em Estreito/MA até Porto Franco/MA. De Porto Franco/MA os usuários devem seguir pela BR-010/MA até Imperatriz/MA", escreveu o departamento.

Imagens registradas de um aparelho celular mostram o momento da queda.

Confira o vídeo

Ponte que liga Maranhão e Tocantins desaba e causa uma morte



Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/yKlsjXKlzG — Jornal O Dia (@jornalodia) December 22, 2024

Além do morto, outras duas pessoas se feriram e foram encaminhadas ao hospital. O estado de saúde ainda é desconhecido.

O ministro do transporte, Renan Filho, se pronunciou sobre o acidente. Segundo ele, o vão central da ponte cedeu, o que teria resultado na queda.

“O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para interdição total na BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, neste domingo (22/12). O vão central da ponte que liga as cidades de Estreito/MA e de Aguiarnópolis/TO, com 533 metros de extensão, cedeu nesta tarde”, disse.

Governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, também comentou o caso e confirmou a morte